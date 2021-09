Europarlament podjął decyzję ws. małżeństw jednopłciowych i związków partnerskich

Na mocy przyjętej we wtorek rezolucji Parlament Europejski apeluje również do wszystkich krajów członkowskich UE o uznawanie wszystkich osób dorosłych wymienionych w akcie urodzenia dziecka dziecka za jego prawnych rodziców. Europosłowie chcą tym samym, by "tęczowe rodziny" miały zapewnione równe prawa do zakładania i łączenia rodzin, jak w przypadku par o przeciwnej płci.