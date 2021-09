"To będzie trzęsienie ziemi dla polskiego Kościoła". Co wiemy o raporcie ws. molestowania u dominikanów?

- W raporcie wyraźnie widać, że o. Zięba lekceważył doniesienia o przemocy fizycznej i duchowej, której dopuszczał się Paweł M. Bagatelizowano jego zachowania, przenoszono go w inne miejsca. To będzie trzęsienie ziemi dla polskiego Kościoła i dominikanów, których do tej pory uważano za ten "lepszy" zakon, który często recenzował Episkopat - mówi nasz informator.