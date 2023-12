Rekordowa frekwencja pod Tatrami

- Zauważamy wyraźne zainteresowanie wypoczynkiem w okresie świątecznym przez wielopokoleniowe rodziny. Drugim trendem, który zauważamy, to rezerwacje od naszych emigrantów zarobkowych sprzed 20 lat, którzy przyjeżdżają spędzić święta pod Giewontem ze swoimi rodzinami. Są to osoby, które wyemigrowały do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Skandynawii czy Hiszpanii - wylicza Wagner.