Rekonstrukcja rządu. Jarosław Kaczyński zabrał głos

Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie rekonstrukcji rządu. Przyznał, że dojdzie do niej najprawdopodobniej we wrześniu lub na początku października. Plan zakłada zmniejszenie liczby ministerstw do 12. Prezes PiS w rozmowie z PAP wyraził nadzieję, że "negocjacje umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy w przyszłym miesiącu zakończą się sukcesem".