Rekonstrukcja rządu. Marek Suski: Mateusz Morawiecki przygotowuje ocenę

Marek Suski o rekonstrukcji rządu. "Mateusz Morawiecki może być spokojny"

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości uważa, że sam premier może być spokojny o swoje stanowisko. - Dobrze sobie radzi. Chodzi o to, żeby Polska dobrze się rozwijała i miała dobre władze. Większość w Sejmie nie upadła, mimo że niektórzy na to pracowali. Poparcie dla naszego rządu jest stabilne - komentuje.

Polityk odniósł się również do protestów składanych przez opozycję. - Jak ktoś nie umie przegrać z honorem, to chce spowodować, aby wynik wyborów nie został uznany. A jeśli zostanie, to będą krzyczeć, że doszło do oszustwa i fałszerstwa - mówił. Suski sugerował również, że skoro PO nie potrafi sobie poradzić z wynikiem demokratycznych wyborów, to "może trzeba jak Wojciech Jaruzelski wprowadzić stan wojenny".