Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Cezary Tomczyk zapowiada protesty

Członek sztabu Rafała Trzaskowskiego odniósł się do głosowania za granicą. Podkreślił, że Polonia nie wszędzie mogła oddać głos, a tam mocny był kandydat KO. Cezary Tomczyk skomentował również zaproszenie Andrzeja Dudy.

Komentując wyniki wyborów prezydenckich 2020 Andrzej Duda odniósł się do swojego rywala. - Zapraszam do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego wraz z małżonką na godzinę 23, żebyśmy sobie podali rękę i żeby ten uścisk zakończył tę kampanię - powiedziała głowa państwa. "To dobry pomysł. Dziękuję. Najodpowiedniejszym momentem wydaje się czas zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW" - skomentował polityk KO.

Wyniki wyborów 2020. Cezary Tomczyk odpowiada na propozycję Andrzeja Dudy

Wcześniej, w rozmowie z TVN24, głos zabrał również członek jego sztabu Cezary Tomczyk. - Andrzej Duda miał 5 lat na budowanie wspólnoty. Rafał Trzaskowski ten czas spędzi z rodziną. Teraz trzeba się skupić na czymś innym. Nieprawidłowości, które wydarzyły się w ciągu dnia, to skandal. Chodzi m.in. o Polonię. Trzeba policzyć każdy głos. Dziękuję państwu. Łapię się za głowę. To, co widziałem w kampanii, to było coś niesamowitego. Zapamiętam to do końca życia - mówił.

Tomczyk dopytywany o spotkanie stwierdził, że "niczego nie odrzuca". - Dzisiaj jest czas na podsumowanie. Prędzej czy później dojdzie do spotkania. Szef MSZ powinien podać się do dymisji. Trzaskowski wygra te wybory za granicą, a te głosy mogą być decydujące. Na 100 proc. będziemy składać protesty wyborcze. To było jak walka Dawida z Goliatem. Ludzie z telewizji publicznej za to co robili, powinni spędzić długie lata w więzieniu - podsumował.

Wyniki wyborów prezydenckich. W exit poll wygrywa Duda

Według exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu, za TVN24.pl wybory prezydenckie 2020 wygrał Duda, który otrzymał 50,4 proc. głosów. Trzaskowski zdobył 49,6 proc. Dokładność badania wynosi ok. 2 p.p. dla każdego z kandydatów. Frekwencja wyniosła 68,9 proc.

Źródło: TVN24