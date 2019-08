Rasistowski psychiatra będzie musiał odpracować wynik. Właśnie zapadł wyrok

Dr Krzysztof K. zamieszczał rasistowskie wpisy w sieci. Kiedy w styczniu nie przyznał się do winy, złożył apelację. Nic jednak nie wskórał, bo sąd podtrzymał orzeczenie. Teraz lekarz od kary nie ucieknie.



Rasizm w sieci

W 2016 wstawił link do artykułu, którego nagłówek brzmiał "W gdańskim sklepie zbierają pieniądze na karabin na ciapatych". Dodał do niego komentarz - wrzuciłbym nawet pięć dych -

Psychiatra miał za słabe argumenty

W styczniu psychiatra stanął przed sądem. Mężczyzna nie przyznał się wtedy do zarzucanych mu przewinień. Mimo że potwierdził prawdziwość wpisów, argumentował, że nie miał wtedy świadomości popełnienia przestępstwa. Był to dla niego jedynie żart.

Konrad Dulkowski, prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych świadek w sprawie nie uwierzył lekarzowi. Miała to być celowa taktyka, dzięki której miał uniknąć kary. Nie udało mu się to jednak. Sąd I instancji skazał psychiatrę na osiem miesięcy prac społecznych - po 30 godzin miesięcznie.

Nie mieli wątpliwości

Skórniak wytłumaczył również czemu sąd odrzucił wniosek obrony psychiatry, żeby mógł zapłacić grzywnę. Nie byłoby to żadne obciążenie dla mężczyzny w przeciwieństwie do prac społecznych, które skłonią go do refleksji.