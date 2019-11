Radosław Fogiel o sprawie Banasia. "Premier zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji"

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zapewnia, że premier Mateusz Morawiecki niebawem zapozna się z raportem CBA na temat szefa NIK Mariana Banasia. Jak podkreśla, szef rządu poważnie podchodzi do tej kwestii.

Fogiel odpowiedział na zarzuty, że premier Mateusz Morawiecki nie znalazł czasu na zapoznanie się z raportem CBA, a uczestniczył m.in. w koncercie młodzieżowej Eurowizji. - Mimo, że jest to niezwykle ważna sprawa, premier ma tych obowiązków dużo. Wyjście na tego typu imprezę to nie jest rozrywka, to kalendarz premierowski - tłumaczył na antenie Radia Plus.

W nawiązaniu do sprawy Mariana Banasia Fogiel przyznał, że termin "hotel na godziny" kojarzy się "jednoznacznie". Zastrzega jednak, że premier Mateusz Morawiecki jest świadomy wagi tej sprawy. - Jestem pewien, że premier zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. To musi być wyczyszczone do kości, wyjaśnione do samego dna i rozumiem, że dziennikarze o to pytają - stwierdził.