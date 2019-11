"Sowieckie metody". Kamila Gasiuk-Pihowicz kontra Radosław Fogiel. Poszło o głosowanie ws. KRS

Nie milkną echa anulowanego głosowania ws. wyboru przez Sejm posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kamila Gasaiuk-Pihowicz oskarżyła na antenie PiS o stosowanie "sowieckich metod". - Z upodobaniem, namiętnie i codziennie - ironizował zastępca rzecznik partii Jarosława Kaczyńskiego, Radosław Fogiel.

Do wymiany zdań doszło w "Śniadaniu w Polsat News".

W ocenie Kamili Gasiuk-Pihowicz anulowanie głosowania to sytuacja "bez precedensu". - Nie rozumiem zachowania pani marszałek. PiS ma większość i mamy w regulaminie Sejmu przewidziane procedury na wypadek, gdyby doszło do jakiejś pomyłki. Nie rozumiem, dlaczego PiS wybrał takie sowieckie metody, a mianowicie anulowanie w trakcie głosowania - mówiła posłanka KO.

Co na to Radosław Fogiel? Pytany, czy partia rządząca stosuje "sowieckie metody" odpowiedział: "z upodobaniem, namiętnie i codziennie". - Trudno brać to na poważnie - dodał.