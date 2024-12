Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

" Władimir Putin przeprosił za tragiczny incydent, który miał miejsce w rosyjskiej przestrzeni powietrznej . Po raz kolejny złożył głębokie i szczere kondolencje rodzinom ofiar katastrofy samolotu, życząc poszkodowanym jak najszybszego powrotu do zdrowia" - poinformowało biuro prasowe Kremla w opublikowanym oświadczeniu.

Samolot, który leciał ze stolicy Azerbejdżanu Baku do stolicy Czeczenii Groznego, rozbił się w okolicach miasta Aktau nad Morzem Kaspijskim. Zginęło co najmniej 38 osób.

Według wstępnych ustaleń władz Azerbejdżanu katastrofę samolotu spowodowała rosyjska rakieta. Gdy Embraer-190 zbliżał się do celu podróży, armia ukraińska prowadziła atak na Grozny z wykorzystaniem dronów. W chwili podchodzenia do lądowania w pobliżu samolotu eksplodował pocisk rosyjskiej obrony powietrznej. Uszkodzona maszyna została skierowana do Aktau, ale nie zdołała tam wylądować.