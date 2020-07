Puławy. Radny PiS trafił do sądu. Jest oskarżony o kradzież prądu

Puławy. Radny PiS przed sądem. Powodem kradzież prądu

W trakcie czynności prowadzonych na posesji radnego PiS odkryte zostało nielegalne przyłącze. Jak wynika z dokumentacji sprawy, do której dotarł lokalny portal, przewody miały być podłączone bezpośrednio do linii elektrycznej i prowadziły do starego budynku. Z niego zaś instalacja była przeprowadzona do kolejnych dwóch, zlokalizowanych tuż obok budynków.