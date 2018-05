Przez Polskę idzie front, grzmi, leje deszczem i sypie gradem. Już w niedzielę zrobi się sauna

IMGW utrzymuje w sobotę ostrzeżenia o burzach z gradem, jakie w najbliższych godzinach wywoła front rozciągający od Pomorza po woj. małopolskie. Warszawa, Kraków, Gdańsk i wiele miast w zasięgu frontu są narażone na silne ulewy i gradobicie.

W sobotę burza rozszalała się nad lotniskiem w Gdańsku. Z kolei na Mazowszu ulewa zatopiła miejscowość Milanówek. To jednak dopiero wstęp do silniejszych zjawisk jakie rozegrają się wieczorem oraz nocą.

Nadchodzi fala upałów

W najbliższych prognozach jest jednak i dobra wiadomość. Gdy tylko przejdą chmury nadejdzie fala upałów. Jeszcze w niedzielę zrobi się gorąco, 27 stopni C. Powietrze będzie wilgotne i duszne niczym w łaźni parowej. Przez to temperatura odczuwalna osiągnie aż 40 stopni C. W poniedziałek i kolejnych dniach zapanuje słoneczna pogoda i upał sięgający 31 stopni. Jeśli te prognozy na najbliższe dni się spełnią, to maj 2018 przejdzie do historii jako miesiąc największych anomalii pogodowych od wielu lat. Średnia temperatura jest wyższa o przeszło 5 stopni w porównaniu do średniej z lat 1981-2010.