Przestępca na wolności. Uciekł policjantom

Uciekł policjantom przez okno szpitala

Od kilku dni skazany za włamania 40-latek znajdował się w szpitalu pod nadzorem policji, skąd miał zostać eskortowany prosto do zakładu karnego. Po południu we wtorek (2 lipca) w trakcie badań diagnostycznych wykorzystał chwilę nieuwagi pilnujących go mundurowych i uciekł przez szpitalne okno.