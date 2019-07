Przeniesienie prokuratora Mariusza Krasonia. Sędziowie i prokuratorzy wspólnie bronią prawnika

Prokurator Mariusz Krasoń stawi się w poniedziałek w pracy w regionalnej prokuraturze we Wrocławiu. Został tam przeniesiony przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego z prokuratury regionalnej w Krakowie. Koledzy Krasonia nie mają wątpliwości: to kara za to, że prokurator nie bał się mówić o naciskach na śledczych. I zapowiadają zdecydowaną reakcję.

Prokurator Mariusz Krasoń z dnia na dzień został przeniesiony z Krakowa do Wrocławia (PAP, Fot: Jacek Bednarczyk)

- W sprawie Mariusza Krasonia występujemy twardo i mocno. Wyrazem tego jest nasz list otwarty i to nie jest koniec działań - zaznacza szef stowarzyszenia prokuratorów "Lex Super Omnia" Krzysztof Parchimowicz. - Będziemy prowadzili akcje solidarnościowe z Mariuszem Krasoniem. Będziemy podejmować akcje prawne wobec Prokuratora Generalnego, wobec Prokuratora Krajowego w związku z decyzjami, które upokarzają, pozbawiają niezależności naszych kolegów. Słowo "niezależność" nie może w prokuraturze być brzydkim słowem - dodał.

Prokurator Mariusz Krasoń pracował w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. Jak wskazano w liście otwartym, najpierw został przeniesiony do innego wydziału, a następnie nagle delegowany do wrocławskiej prokuratury rejonowej. Na przeprowadzkę pozostawiono mu tylko weekend.

"Wzywamy Pana do natychmiastowego anulowania podjętej decyzji, która może wywołać negatywne skutki nie tylko dla Mariusza Krasonia, ale również jego najbliższych. Delegowanie naszego kolegi stanowi bowiem kolejny przykład decyzji o charakterze mobbingu i substytutu kary dyscyplinarnej za niezależną postawę. Ponownie dotyczy prokuratora znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, o nieposzlakowanej opinii, stanowiącego wzór dla innych" - napisali w liście otwarym członkowie stowarzyszenia prokuratorów "Lex Super Omnia".

"Długotrwałe delegacje prokuratorów, nieuwzględniające ich sytuacji osobistej i rzeczywistych potrzeb kadrowych są wykorzystywane jako metoda pozaprawnych szykan i zastraszania innych prokuratorów. W tę metodę wpisuje się decyzja podjęta przez Pana wobec Mariusza Krasonia, który w maju tego roku, wspólnie z członkami zgromadzenia prokuratorów regionu krakowskiego, głosował za przyjęciem uchwały piętnującej naruszanie niezależności prokuratorów" - wskazano w piśmie.

W obronie prokuratora Mariusza Krasonia wystąpili także adwokaci. "Potępiamy Pana decyzję o delegowaniu Pana Prokuratora Mariusza Krasonia do Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki. Uważamy ją za szkodliwą dla funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości - napisała do Prokuratora Krajowego dwójka adwokatów Kamila Czajkowska-Burdy i Maciej Burdy. Podkreślili, że "decyzja o delegowaniu do odległej jednostki prokuratury, niższego szczebla, stanowi krok w kierunku zarządzania przez zastraszanie, wymusza uległość, tępi niezależność myślenia i wolność poglądów". "Zlęknieni prokuratorzy nie są w stanie stawić czoła przestępcom. Będą wyśmiewani" - podkreślają autorzy pisma.

"Pana decyzja nie poniża naszego brata - prawnika. Decyzja ta poniża Pana, jako osobę, która dysponując ogromną władzą, nie powinna obawiać się dyskusji" - uważają adwokaci. "Proszę pamiętać, że każdy z nas jest Mariuszem Krasoniem. Pan także" - kończą swój list.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar stwierdził w poniedziałek, że "nie jest w stanie zrozumieć decyzji" o przeniesieniu prok. Krasonia. Przypomniał, że procedury dają możliwość przeniesienia prokuratora z dnia na dzień. - Tylko, że zawsze w takich sytuacjach trzeba przynajmniej dać ludziom czas na dostosowanie swojego życia prywatnego. Akurat prokurator Krasoń opiekuje się dwójką starszych rodziców - dodał.

Z kolegami z prokuratury solidaryzuja sie także sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Zaprezentowali oni w poniedziałek raport, w którym przedstawili przypadki represji władz wobec niezależnych polskich sędziów. W raporcie opisano różnego rodzaju działania, jakie zostały już podjęte, wobec dwudziestu jeden polskich sędziów.