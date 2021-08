Przełom ws. Britney Spears. Zaskakująca decyzja ojca gwiazdy

Problemy Britney. Ojciec objął nad nią kuratelę

Do ubezwłasnowolnienia piosenkarki doszło w 2008 roku, kiedy to jej ojciec Jamie Spears oraz adwokat Andrew Wallet, za zgodą sądu, przejęli niemal całkowitą kontrolę nad życiem Britney, łącznie z opieką nad jej majątkiem szacowanym na 60 milionów dolarów. Stało się to w czasie problemów psychicznych gwiazdy, która dodatkowo borykała się z uzależnieniami i innymi problemami osobistymi.