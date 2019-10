WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze halloween Przemysław Batorski 28 min. temu Przebranie na Halloween 2019. Lepiej zrobić je samemu czy wypożyczyć? Halloween 2019 obchodzimy już dziś. Przygotowanie stroju na ostatnią chwilę może być nie lada wyzwaniem. Dowiedz się, jak przygotować samemu kostium na Halloween. A może lepiej wypożyczyć przebranie? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Stroje na Halloween. Lepiej zrobić przebranie samodzielnie czy wypożyczyć? (flickr.com, Fot: David Carter) Kostium na Halloween. Jak zrobić przebranie? Kupowanie kostiumu na Halloween wiąże się z niebezpieczeństwem: możemy ubrać się tak samo, jak ktoś inny na imprezie. Zrobienie samemu maski czy przebrania powinno zabezpieczyć nas przed wizerunkową wpadką. Jeśli na dodatek nie chcesz się wykosztować na cały strój – albo jesteś już bez niego wystarczająco straszny – maska będzie dla ciebie dobrym wyjściem. Wyjątkową, choć ryzykowną kreację na Halloween zrobisz przy użyciu zdjęcia znajomej lub sławnej osoby. Fotografia powinna mieć dużą rozdzielczość, być dobrze oświetlona, z twarzą skierowaną do przodu. Wydrukuj ją w powiększeniu, tak, by twarz na zdjęciu pasowała do twojej twarzy. Dodaj kawałek gumki lub wstążki i idź straszyć jako twoja dziewczyna lub Donald Trump. Jeśli na Halloween pokusimy się o wypożyczenie maski, najszerszy asortyment znajdziemy wśród produktów z lateksu. Kilkadziesiąt do stu złotych wydamy na maskę Freddy'ego Krugera, świni z filmu "Piła", zombie, Jokera z filmu "Mroczny rycerz", klauna Pennywise'a czy nosacza sundajskiego. W tej samej ocenie zaopatrzymy się w maskę Salvadora Dali czy ostatni krzyk mody – maskę jednego z Jokerów z filmu z Joaquinem Phoenixem. Panie mogą wybierać wśród dyskretnych masek weneckich, masek na oczy w stylu meksykańskim, maski Kobiety Kot, wampirzycy czy Mony Lisy. Para może wcielić się w Kim Kardashian i Kanye West. Kreacje tego rodzaju z pewnością przydadzą się także w karnawale. Kostiumy na Halloween 2019. Co można kupić, wypożyczyć? Warszawskie wypożyczalnie oferują na Halloween wiele ciekawych strojów. Kaucja za przebranie wynosi około 100 złotych, podobną kwotę zapłacimy za kilka dni użytkowania stroju wraz z przesyłką. Panie mogą wcielić się w Wednesday z rodziny Addamsów, wampirzycę, pielęgniarkę zombie, maturzystkę zombie, gotycką księżniczkę. Na Halloween panowie mogą wystąpić w kostiumie klauna Pennywise'a, Jasona z filmu "Piątek Trzynastego", rzeźnika czy tyranozaura. W tej ostatniej kreacji najłatwiej zostać królem parkietu. Klasyczne stroje dla dzieci na Halloween to – dla chłopców – mały Dracula, śmierć z Meksyku, szkieletor. Dziewczynki mogą się przebrać za Draculaurę, czarownicę z miotłą lub bez miotły, duszka, smoka czy kota. Gdy dzieci wolą nowsze nawiązania, czekają na nich kostiumy Spidermana czy Jokera. W ostatnich latach wszystko, co związane ze światem Marvela, należy do szczytu mody. Weź to pod uwagę, wybierając z dzieckiem halloweenowe przebranie. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące