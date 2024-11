Protesty przed gruzińską telewizją publiczną w Tbilisi

W sobotnie popołudnie przed siedzibą gruzińskiej telewizji publicznej w Tbilisi zgromadzili się demonstranci, którzy domagali się dymisji szefa stacji. Zarzucali nadawcy brak obiektywizmu i wykorzystywanie go przez władze jako narzędzie propagandy. Część protestujących weszła do budynku, co potwierdził serwis Echo Kawkaza.