Idą przeciw władzy. Nocne protesty w Gruzji

Wielotysięczna liczba obywateli zgromadziła się w Tbilisi, manifestując swoje niezadowolenie z obecnych działań rządu Gruzji. Piątkowe protesty były odpowiedzią na decyzję władz o wstrzymaniu negocjacji dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej. To już kolejna fala niezadowolenia społecznego w kraju, gdzie mieszkańcy wyrażają swoje aspiracje do bliższej współpracy z UE.