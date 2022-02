Protest przeciwko "lex Czarnek". Tańczyli przed Pałacem Prezydenckim

- To jest ostatni gwizdek. Jeśli Andrzej Duda podpisze tę ustawę, to niestety utracimy jakąkolwiek wolność szkoły, na pierwszym miejscu będą partyjne interesy, a nie dobro uczniów. Liczę na weto prezydenta. On wie, co zrobi, my jeszcze nie wiemy, ale liczymy, że podejmie słuszną decyzję - przekonywał w rozmowie z WP.