Nauczyciel o "lex Czarnek": kamieniem węgielnym tej ustawy jest kłamstwo

Wiceminister Tomasz Rzymkowski mówił, że służy to temu, by w szkole nie było polityki typu spotkania "Tour de Konstytucja" i oczywiście edukacji seksualnej, by jakiś pan, który teraz jest kobietą, nie opowiadał jakie to jest fajne. To sprowadzanie sprawy do absurdu, do nieprzyjemnej oceny ludzi z różnego rodzaju spektrum seksualności i tożsamości. To jest obsesja.