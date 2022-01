Kuriozalna lista Barbary Nowak. "To ją dyskwalifikuje z pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych"

- To skandal, że organizacje pomagające dzieciom są oskarżane przez oficjalnego urzędnika państwowego o działalność na szkodę dzieci. I to bez żadnej weryfikacji, czy refleksji. Pani kurator nie jest politykiem. Jest osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie edukacji na terenie województwa. To, czego się do tej pory dowiedzieliśmy już dyskwalifikuje ją z pełnienia jakiejkolwiek funkcji publicznej w państwie. Nie mówiąc już o funkcji kuratora oświaty - oceniła.