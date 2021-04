Chorzów. Zaskakujące oświadczenia: "Szczepienie jako eksperyment". Jest interwencja

Pacjenci, którzy mieli zostać zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca w Centrum Medycyny Specjalistycznej On Clinic w Chorzowie otrzymywali do podpisu oświadczenia, że "świadomie biorą udział w eksperymencie medycznym" - podaje PAP. Agencja wyjaśnia, że informacja na ten temat dotarła do Rzecznika Praw Pacjenta od jednej ze szczepionych w tym punkcie osób.