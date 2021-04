Kazał pacjentce z dzieckiem "wyp…" ze szpitala. Rzecznik Praw Pacjenta zdecydował ws. lekarza

Do kuriozalnej sytuacji doszło w połowie marca tego roku. Lekarz Wiktor J. podczas pełnienia dyżuru w ramach Nocnej Opieki Chorych (NOCH) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku miał kazać pacjentce z dzieckiem "wyp…" ze szpitala. Sprawę jako pierwszy opisał portal "Głos Pomorza", do którego poszkodowana pacjentka postanowiła napisać list w tej sprawie.

Rzecznik Praw Pacjenta zareagował

- Rzecznik Praw Pacjenta po zapoznaniu się z artykułem "Lekarz w słupskim szpitalu: wyp... za szklane drzwi z tym małym sku... z mutacją. Matka dziecka wstrząśnięta z uwagi na skandaliczne zachowanie lekarza szpitala", podjął z urzędu postępowanie wyjaśniające w kierunku sprawdzenia, czy do doszło do naruszenia praw pacjenta, do poszanowania godności - czytamy w cytowanym przez GP24.pl fragmencie pisma.

Lekarz musi przeprosić

To nie pierwszy raz?

Jednak jak wynika z ustaleń portalu GP24.pl, to nie pierwszy raz kiedy wulgarny lekarz dopuścił się rażących zaniedbań w stosunku do swoich pacjentów. Tego samego dnia, kiedy do redakcji wpłynął list o karygodnym zachowaniu lekarza wobec matki z dzieckiem, do redakcji "GP" trafiła również druga skarga, na tego samego lekarza. Wobec kontrowersyjnego lekarza interweniował nawet jakiś czas temu rzecznik rządu Piotr Muller.