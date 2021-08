Szczepienia na COVID-19. Kurator oświaty Barbara Nowak grzmi: to doprowadzi do wojny polsko-polskiej

- W interesie bezpieczeństwa w szkole nauczyciele powinni się zaszczepić, ale jestem przeciwna przymusom - oznajmiła małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Odnosząc się do szczepień uczniów, podkreśliła, że powinna być to wyłącznie decyzja rodziców. Skrytykowała też pomysł, by akcje szczepień uczniów prowadzić na terenie szkół. - Mam obawy, że wcielenie takiego pomysłu w życie doprowadzi do wojny polsko-polskiej, a nie chcę, by taka przetoczyła się przez szkołę - stwierdziła.