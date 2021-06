Kurator Nowak o protestach Strajku Kobiet: dzieci były częstowane alkoholem i narkotykami

Jak stwierdziła, dzieci często wykorzystuje się do "przepływu ideologii neomarksistowskiej i genderowej". - Tłumaczy się im, że powinni się zastanowić, jakiej są płci, bo tylko dwie: kobieta i mężczyzna to już przeżytek. Teraz mamy płcie kulturowe, które pączkują. Kiedyś było ich 56, teraz jest już 250. Młodym daje się blokery do powstrzymania rozwoju płciowego, żeby mieli czas zastanowić się, kim chcą być. By jak najdłużej nie wiedzieli, kim są - tłumaczyła Nowak.