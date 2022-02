Minuta ciszy po polskiej edukacji i apele do prezydenta. Komentarze po przyjęciu lex Czarnek

"Przekonamy prezydenta"

- To czas kiedy PiS z zaskoczenia, bez uprzedzenia, tchórzliwie wrzucił w ostatnim momencie do głosowania ustawę "Lex Czarnek", po to żeby za dużo nad nią nie dyskutować. Po to, żeby skrepować polską szkołę. Po to, żeby oddać dzieci w ręce ministra edukacji Przemysława Czarnka, małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, w ręce polityków, w ręce ludzi, którzy nie chcą wolnej szkoły, którzy nie chcą swobodnego wychowania, którzy nie chcą prawdziwego wychowania dla dobra dziecka. Chcą wychowania po to, żeby mieć przyszłych wyborców PiS - komentowała po głosowaniu posłanka KO Krystyna Szumilas.