Setki skarg do kuratorów? Posłowie KO sprawdzili

Minister Czarnek przekonywał, że musi bronić szkoły przed szkodliwymi - jego zdaniem - treściami jakie prezentowane są na zajęciach dodatkowych. I dowodem na to miały być liczne skargi od oburzonych rodziców. Dlatego, gdy nowelizacja wejdzie w życie, to nowe przepisy dadzą kuratorom prawo do decydowania, kto i z jakim programem może wejść do szkół.