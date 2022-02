"Lex Czarnek" w Senacie. Politycy obradują

Wsparcie dla Ukrainy. Uchwała przyjęta

- Wiele wskazuje, na to, że za tą uchwałą zagłosujemy wszyscy, niezależnie od dzielących nas politycznie różnic - powiedział senator Mariusz Kamiński. Polityk wskazał, dlaczego też nie będzie sporu między senatorami. - Przychodzą takie chwile w życiu państw i narodów, w których legitymacje partyjne nie mają kompletnie żadnego znaczenia - podkreślił. - Każdy świadomy Polak nie ma wątpliwości, że to, co się dzieje na wschodnich granicach państwa ukraińskiego, bezpośrednio dotyczy życia, bezpieczeństwa i przyszłości każdego obywatela Rzeczpospolitej - dodał.