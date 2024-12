Nerwowe słowa papieża. Zwrócił się do przywódców: "Dosyć"

Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, papież Franciszek skierował do wiernych apel, zachęcając do działań na rzecz zakończenia "kolonizowania narodów poprzez użycie broni". Jednocześnie wzywał do ustanowienia pokoju na obszarach objętych konfliktami zbrojnymi.