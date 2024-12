Niepokojąca prognoza pogody na sylwestra

Prognozy na sylwestrową noc są niepokojące . Wówczas porywisty wiatr może osiągnąć prędkość do 100 km/h. Jak wskazuje serwis TwojaPogoda.pl, możliwe są przerwy w dostawie prądu, a także zniszczenia, łamanie gałęzi, czy przewracanie drzew.

Na wybrzeżu wiatr może przekroczyć 100 km/h, co w połączeniu ze sztormem na Bałtyku stanowi poważne zagrożenie. Możliwe są także opady deszczu, a w północnych województwach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Do Polski nadciąga prawdziwa zima. Wiadomo, kiedy spadnie śnieg w całym kraju

Do Polski nadciąga prawdziwa zima. Wiadomo, kiedy spadnie śnieg w całym kraju

Najwięcej śniegu spadnie tradycyjnie w górach, gdzie pokrywa może osiągnąć 20-30 cm. Mimo całodobowego mrozu, temperatury nie będą ekstremalne, spadając w nocy do minus 5 stopni, a w dzień zbliżając się do zera. To oznacza, że zima będzie łagodna, ale wystarczająca dla miłośników sportów zimowych.