Arktyka topnieje i płonie. Stała się problemem nas wszystkich

Co prawda nie chodzi o całe lato, tylko pojedyncze dni, ale to i tak bardzo niepokojąca perspektywa.

- Pierwszy dzień bez lodu w Arktyce nie zmieni niczego dramatycznie. Ale pokaże to, że poprzez emisje gazów cieplarnianych fundamentalnie zmieniliśmy jedną z cech definiujących środowisko naturalne w Oceanie Arktycznym. Czyli to, że jest ono pokryte lodem morskim i śniegiem przez cały rok - komentuje Alexandra Jahn, doktorantka z Uniwersytetu Kolorado w Boulder i jedna z autorek badania.

Wcześniejsze badania wskazywały, że pierwszy pełen miesiąc bez lodu w Arktyce może nadejść już w latach 30. To pierwsze badanie, w którym wykorzystano modele komputerowe, by przewidzieć możliwy rok z pierwszym dniem bez lodu. Co prawda 2027 r. to termin najbardziej skrajny, ale pozostałe nie są o wiele lepsze - według modeli najpóźniej taki dzień może nadejść w roku 2030.