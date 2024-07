Wielkie upały to nie przypadek. Jeszcze nigdy nie było tak źle

Ponad 50 naukowców z IGCC na początku czerwca opublikowało też inny ważny dokument. To raport wskazujący, że w ostatniej dekadzie temperatura Ziemi wzrosła o 0,26 st. C. Czyli w tempie, które jest rekordowo szybkie. I mniej więcej o połowę szybsze niż na przełomie wieków. To wszystko oznacza zaś, że coraz szybciej zbliżamy się do przekroczenia bariery, przed którą od lat przestrzegają nas naukowcy.