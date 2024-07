Wakacje nad Bałtykiem. W tym miejscu woda jest najcieplejsza

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, pod wieczór na zachodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C nad morzem, około 30 st. C w centrum, do 32 st. C miejscami na południowym zachodzie i południu. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowy. W burzach porywy wiatru do 80 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 55 km/h, na Pogórzu Karpackim do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h i w Karpatach do 80 km/h.