Komornik ściągnął pieniądze z konta Wąsika. Spora kwota

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji, który przyznał rację organizacji. Maciej Wąsik został zobowiązany do opublikowania przeprosin (m.in. w TVP Info, Telewizji wPolsce.pl na You Tube i na stronie internetowej Telewizji Republika) za rozpowszechnianie "krzywdzących i nieprawdziwych informacji" oraz do zapłacenia zadośćuczynienia - po 10 tys. zł dla Bartosza Kramka, Ludmiły Kozłowskiej i dla samej fundacji - łącznie 30 tys. zł.