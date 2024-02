Jest wyrok ws. Wąsika. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację

- Władza minęła, wstydu nie ma, odpowiedzialność pozostaje. Jesteśmy konsekwentni, idziemy za ciosem. To dopiero początek - nasz przeciwnik procesowy jest odpowiedzialny za liczne nadużycia, nie tylko z czasów pierwszych rządów PiS i początków działalności CBA - także za ataki na osoby i środowiska występujące w obronie praworządności i praw człowieka. Odpowiada za nielegalną inwigilację i nieludzkie traktowanie uchodźców na granicy z Białorusią. To ich krew ma na swoich rękach. I liczę, że także za to zostanie wkrótce, wraz z Kamińskim i całą szajką, pociągnięty do odpowiedzialności karnej - podkreśla Kramek w komentarzu dla Wirtualnej Polski.