Claudio nad Polską. Wracają tropikalne temperatury

Temperatura w nocy od 8 st. C na Pomorzu do 13 st. C na wschodzie i południu, a w dzień na przeważającym obszarze kraju od 29 st. C do 31 st. C, chłodniej tylko nad morzem, około 25°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 65 km/h, na ogół południowy.