Mikroplastik wykryto w jądrach. Ma wpływ na płodność?

Którego mikroplastiku najwięcej?

Naukowcy odkryli, że najbardziej rozpowszechnionym polimerem w tkankach ludzkich i psich był polietylen (PE). Używa się go do produkcji m.in. plastikowych toreb i butelek. U psów na drugim miejscu pojawił się polichlorek winylu (PVC). To materiał stosowany m.in. w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, wykładzinach, stolarce okiennej i drzwiowej oraz opakowaniach.