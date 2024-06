Świat nie potrzebuje nowych projektów paliwowych. Naukowcy chcą zakazu

Autorzy opracowania podkreślają przy tym, że wdrażanie nowych, niepotrzebnych projektów paliwowych doprowadzi do bolesnych konsekwencji. Pierwsza to niezrealizowanie celów klimatycznych, co oznacza destabilizację klimatu Ziemi i poważne zagrożenie dla miliardów ludzi. Druga to przedwczesne zamykanie elektrowni węglowych czy gazowych, co oznacza wielkie marnotrawstwo pieniędzy. Naukowcy mówią o takich inwestycjach, że są "uwięzionym" kapitałem.