Gigantyczne pieniądze napędzają kryzys. Wszystkiemu winne banki?

Choć to "oczywista oczywistość", instytucje finansowe chętnie powtarzają (za koncernami paliwowymi), że kolejne inwestycje tego typu są niezbędne. Bez nich nie będzie można zapewnić ludziom odpowiedniej ilość energii (w postaci czy to ciepła, czy to prądu, czy to paliwa samochodowego), a rynek zostanie zdestabilizowany.