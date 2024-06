Eksperci po wyborze von der Leyen: Cofnięcie transformacji byłoby ekonomicznym szaleństwem

UE w wyścigu

Eksperci podkreślają przy tym, że to kluczowy moment dla przyszłości Europy. Od najbliższych decyzji zależy to, w którym kierunku podąży UE. Dotyczy to również wyścigu technologicznego, w którym rywalizuje m.in. z Chinami i USA. Oba te kraje w ostatnim czasie wykładają na transformację energetyczną znacznie większe pieniądze niż Unia. Jeśli to się nie zmieni, mogą odgrywać w niej pierwsze skrzypce na lata.