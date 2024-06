Najważniejsze prawo dla europejskiej przyrody przyjęte. Polska przeciw

Nature Restoration Law, czyli…

Zgodnie z przyjętym prawem, do 2030 r. państwa UE muszą odbudować co najmniej 30 proc. siedlisk znajdujących się w złym stanie, do 2040 - 60 proc. a do 2050 - 90 proc. Do końca tej dekady UE musi też odtworzyć co najmniej 20 proc. swoich obszarów lądowych i morskich, a do połowy wieku - wszystkie ekosystemy wymagające odbudowy.