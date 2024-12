Bałwana nie będzie. Polska straciła w dekadę trzy tygodnie zimy

Lepienie bałwana, wyjście na sanki i jaśniejsze noce dzięki odbijającemu światło śniegowi? To coraz bardziej wspomnienie. Jak wynika z nowej analizy naukowców z Climate Central, Polska jest wśród państw, które straciły najwięcej dni zimowych.

- Europa ociepla się dwa razy szybciej niż średnia globalna. Oznacza to, że zimy z czasem stają się coraz łagodniejsze, a dzieci rzadziej będą mogły zobaczyć śnieg , jeździć na sankach i cieszyć się innymi tradycyjnymi zimowymi aktywnościami, które są tak kluczową częścią polskich tradycji rodzinnych - komentuje Kristina Dahl, wiceszefowa ds. naukowych w Climate Central.

Naukowcy przejrzeli też dane dla 13 polskich miast. Wszystkie odnotowały co najmniej dwa dodatkowe tygodnie zimowych dni powyżej zera każdego roku (w porównaniu ze światem bez zmiany klimatu). W okresie od początku grudnia do końca lutego najwięcej dni zimowych w Polsce utraciły Szczecin (23), Lublin (21), Gdańsk (21) i Poznań (21), a najmniej - Wałbrzych (16).

Jeśli chodzi o dane światowe, to przynajmniej tydzień zimy utraciły 44 ze 123 przebadanych państw i 393 z 901 miast.

Jedną z dających do myślenia ciekawostek jest to, że przy obecnych trendach już za pół wieku większość miast-gospodarzy zimowych olimpiad nie będzie w stanie zapewnić odpowiednich warunków dla sportów na śniegu.

Drugi wymiar jest już typowo naukowy. - Już od 20 lat obserwujemy inwazję roślinności, której wcześniej na Śnieżce nie było. Przykładowo kosodrzewina kiedyś sięgała do połowy masywu, a teraz pojawia się już na samym szczycie. Z drugiej strony przez to, że śnieg szybko topnieje, brakuje wody. Kosodrzewina żółknie, a wiosenne przybory wód po roztopach są mniejsze i krótsze - wyjaśnia Krzaczkowski.

Na ten ostatni element uwagę zwracają też inni eksperci. Mniejsza pokrywa śnieżna ogranicza ilość wody topniejącej wiosnę. A to wpływa na zaopatrzenie w wodę niezbędną chociażby do nawadniania upraw i wegetacji roślin na wiosnę.

To wszystko nie oznacza, że zimy w Polsce znikną wkrótce na zawsze. Również te srogie, mroźne i śnieżne wciąż będą się pojawiać.

- W naszym regionie śnieg może się po prostu pojawić, bo dmucha z północy. Z kolei jęzor gorącego powietrza z południa to jest de facto sposób na to, by kompletnie tę pokrywę śnieżną wytopić. Trochę jakbyśmy suszarką z ciepłym powietrzem zwyczajnie wytapiali lód w naszej lodówce - wyjaśnia dr Chojnicki.