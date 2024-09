Mrożące odkrycie badaczy. Pół procent ludzkiego mózgu to plastik

Autorzy badania, które zaplanowano do publikacji w czasopiśmie "National Library of Medicine", przeanalizowali zawartość plastiku w wątrobie, nerce i mózgu poddanych autopsji ludzkich ciał. Jego cząstki znaleźli we wszystkich narządach. Ich uwagę najbardziej przykuło jednak to, że średnia ilość mikroplastiku w 91 próbkach mózgu była od 7 do 30 razy wyższa niż ilość mikroplastiku w próbkach wątroby i nerek.