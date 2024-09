Woda najcieplejsza od setek lat. Wielka Rafa Koralowa umiera

"Najwyższe temperatury oceanów od czterech stuleci zagrażają Wielkiej Rafie Koralowej" – już sam tytuł nowego badania pokazuje, że to, co dzieje się z jednym z najsłynniejszych naturalnych cudów świata, nie jest normalne. Analiza opublikowana na łamach prestiżowego czasopisma "Nature" wskazuje, że bezpośrednim zagrożeniem jest błyskawiczne (z perspektywy geologicznej) tempo wzrostu temperatury wód. Obecnie rafa jest już narażona na tak wysokie temperatury, że do wybielania koralowców może dochodzić już niemal każdego roku.