Co robią wielkie firmy, gdy niszczą środowisko? Ukrywają prawdę

Inny hiszpański koncern energetyczny, Endesa, został ukarany grzywną w wysokości 1,9 mln euro. Przyczyną było otwarcie wrót przeciwpowodziowych, by dzięki temu móc wytworzyć energię elektryczną w zbiorniku pełnym metali ciężkich z byłej kopalni. W ten sposób firma doprowadziła do zanieczyszczenia rzeki. Co więcej - zdecydowała się na to, choć była ostrzegana przez władze Galicji, by tego nie robić. Tymczasem w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju Endesa odnotowała jedynie fakt, że musiała zapłacić 600 tys. euro kary, nie podając przyczyny ani nie przyznając się do winy.