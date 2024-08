Kontrowersje wokół Taylor Swift. Czy można latać inaczej?

To, co jednak jest jak najbardziej osiągalne, to zwykłe zmniejszenie liczby lotów. W przypadku Taylor Swift to nie tylko trasy koncertowe. W ostatnim czasie gwiazda sporo latała chociażby na mecze futbolowe swego partnera, Travisa Kelce. Najgłośniej było o finale ligi w Las Vegas, na który przyleciała specjalnie z trasy koncertowej w Japonii. Jak wskazuje portal Grist, kilkunastogodzinny lot miał przynieść emisje na poziomie ok. 40 ton CO2 - tyle, ile przeciętna osoba z Polski emituje w ok. pięć lat. A przecież był jeszcze lot powrotny.