Podatek od bogactwa pomoże? Coraz więcej państw jest "za"

Według wstępnych wyliczeń, dzięki podatkowi udałoby się zebrać co roku ok. 250 miliardów dolarów. To znacząca kwota, niemniej ochrona klimatu wymaga znacznie większych nakładów - według różnych analiz to średnio ok. 2-4 proc. światowego PKB, a więc ok. 2-4 biliony dolarów rocznie.