Bank Światowy do rządów: Zakończenie szkodliwych subsydiów w rolnictwie ujawni prawdziwą cenę żywności

Z kolei według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2022 r., przeciętna wartość plonów traconych co roku w wyniku susz wynosi 6,5 mld zł. Średnio rocznie przez wahania temperatur tracimy w Polsce ok. 7 proc. plonów, a jeśli globalne ocieplenie sięgnie 2 st. C (może do tego dojść w połowie tego wieku) straty wzrosną do przynajmniej 14 proc.