Transformacja energetyczna przyciska rynek do ściany. Kluczowe surowce pilnie potrzebne

Co więcej, w 2024 r. przewidywane wydatki na czyste technologie mają wynieść rekordowe dwa biliony dolarów, podczas gdy te w sektorze paliw kopalnych osiągną jeden bilion dolarów. Jeszcze sześć lat temu proporcje te wynosiły jeden do jednego, a do symbolicznej zmiany "lidera" doszło zaledwie przed rokiem. W tym roku różnica na korzyść czystych źródeł energii powiększy się jeszcze bardziej.