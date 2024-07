Rewolucja już w Europie. "Pasta przypominająca pasztet"

Decyzję taką podjęły Agencja Zdrowia Zwierząt i Roślin oraz Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wsi, które zatwierdziły produkt firmy Meatly. To mięso kurczaka stworzone z małej próbki pobranej z jaja kurzego. Próbkę tę następnie hodowano w laboratorium z witaminami i aminokwasami, a później w pojemniku podobnym do tych, w których fermentuje się piwo. "Rezultatem jest pasta przypominająca pasztet" - opisuje "The Guardian".